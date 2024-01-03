Antalya\'da trafik kazasında hayatını kaybeden oğullarının sürücüsüne verilen ceza ailenin adalet talebini karşılamadı

Antalya'da 35 yaşındaki oğullarını trafik kazasında kaybeden acılı anne ve baba, sürücü için 18 yıl ceza beklerken verilen 6 yıl 7 ay cezayı az bulduklarını söyledi.

Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi'nde geçen Haziran ayında meydana gelen kazada; cadde üzerinde otomobilinin dörtlülerini yakıp inen 35 yaşındaki Tarık Deniz, yolun karşısına geçerken B.S. (31) idaresindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alkollü ve hızlı olduğu iddia edilen sürücü 3 gün sonra polise teslim oldu, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 36. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve Burak S.'nin, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. Geçen günlerde Antalya 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya katılmayan, talimat ile ifadesini gönderen B.S. hakkında tutuklama için yakalama kararı çıkartıldı. Ankara'da bir şantiyede çalışan B.S., Gölbaşı Adliyesi'ne giderek teslim oldu ve ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emekli polis memuru baba Cuma ve anne Cennet Deniz ise kararın kendileri için adaletli olmadığını belirtti.

"Hakimin takdiri bizi üzdü"

Bugün ise davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada çıkışında baba Cuma Deniz, B.S. hakkında 6 yıl 7 ay ceza verildiğini ancak cezayı az bulduğunu dile getirdi. Davayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını aktaran Deniz, sürücünün alkollü araç kullandığını ve 3 gün saklandığını ileri sürerek, "Elimizdeki bütün deliller, tespit tutanakları ve görgü şahitlerini mahkemeye sunduk. Ancak buna rağmen hakimin takdiri bizi üzdü. Adalet yerini bulmadı. En az 18 yıl ceza alması gerekiyordu. Alkol alıyorsun, sonra arabanla son sürat gidip oğluma çarparak 32,5 metre savuruyorsun. Karşı tarafın avukatları 40 ile gittiğini söylüyor. 40 ile gidilen bir yerde 32,5 metre savrulur mu? Direk olmasa daha gidecek benim oğlum. Buna rağmen verilen bu ceza bizi tatmin etmedi. Bir baba olarak bunun peşini bırakmayacağım. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum" diye konuştu.

"Rahat uyu oğlum"

Anne Cennet Deniz ise, "Hak ve adalet yerini buldu ama aldığı cezadan memnun değilim. Benim oğlum toprağın altında yatarken o elini kolunu sallayarak gezdi. Az verildi ama bir nebze de olsa rahatladık. Rahat uyu oğlum. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANTALYA