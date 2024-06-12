Manavgat'ta trafik kazası: Side Zabıta Karakolu Müdürü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Side Zabıta Karakolu Müdürü İbrahim İşbilir yaralandı.
Kaza Side Mahallesi Side Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Ali Kemal Şimşek'in kullandığı 07 BRU 691 plakalı otomobil, Side Zabıta Müdürü İbrahim İşbilir'in kullandığı 07 ASL 250 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Side Zabıta Karakolu Müdürü İbrahim İşbilir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA
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