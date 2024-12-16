Antalya'da Trafo Patladı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Trafo Patladı: 2 Yaralı

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Antalya'da trafo bakımında patlama meydana geldi, 2 çalışan yaralandı, hayati tehlike yok.

16.12.2024 15:02
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Trafo bakımı sırasında patlama yaşandı, 2 çalışan yaralandı

ANTALYA - Antalya'da bir sokak üzerinde bulunan trafoda ekiplerin çalışması sırasında patlama oldu. Olayda 2 çalışan yaralandı.

Olay, cumartesi günü akşam saat 22.45 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 457 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan trafoda AEDAŞ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Yaşanan patlama ve trafodaki küçük çaplı yangın nedeniyle 2 çalışan yaralanırken çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O anlar kamerada

Vücutlarında yanıklar bulunan 2 çalışan olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan patlama sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görgü tanığı o anları anlattı

Olay anında işyerinde bulunan Arif Çalışkan isimli vatandaş trafonun büyük bir gürültüyle patladığı ve o sırada işyerinde olan müşterilerin masaların altına saklandığını belirtti. Çalışanların sesi üzerine ile dışarı çıktıklarını ve yardım etmeye çalıştıklarını belirten Çalışkan, "Çocuğu yere yatırdık, bitkin bir haldeydi. İki kişilerdi, diğer çocukta fazla bir şey yoktu ama, o da çok korkmuştu. Arkadaşlarla birlikte toplandık, söndürdük. Ama söndürdüğümüzün üzerindeki elbisesinde yanıklar vardı " dedi.

Hastanede tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafo Patladı: 2 Yaralı - Son Dakika

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