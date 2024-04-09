Antalya\'da turist yapay şelalenin tepesinde mahsur kaldı

Antalya'nın Serik ilçesinde ayağının kayıp düşmesi sonucu yapay şelalenin tepesinde mahsur kalan turist, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.
Belek'te bulunan yapay şelaleye çıkan turist, ayağının kayıp düşmesi sonucu şelalenin tepesinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, turistin kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından turist, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı turist, ambulansla hastaneye sevk edildi. - ANTALYA
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Samsun'da hırsızlık suçundan yargılandığı mahkemece 10 yıl 10 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılan M.M.K.'nin cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan hükümlü Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, İkicesmelik Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine 5 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda, metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, aranan bir şahıs da tespit edildi. Operasyonun devamında ise 2 şahıs daha yakalandı ve bir şahıs tutuklandı.
Bingöl Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, araziye gömülü şekilde 53 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Genç ilçesi Sağgöze kırsalında araziye gizlenmiş olan esrar maddesi bulunduğu belirtildi.
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