Antalya'da Turizmci İş Yerinde İntihar Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Turizmci İş Yerinde İntihar Etti

Antalya\'da Turizmci İş Yerinde İntihar Etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir turizmci, iş yerinde silahıyla intihar etti. Şahsın cep telefonu rehberinde kayıtlı olan birçok kişiye 'Hakkınızı helal edin' mesajı gönderdiği öğrenildi.

12.08.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir turizmci, iş yerinde silahıyla intihar etti. Şahsın cep telefonu rehberinde kayıtlı olan birçok kişiye 'Hakkınızı helal edin' mesajı gönderdiği öğrenildi.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Silah sesi üzerine iş yerindeki odaya girenler, İmparator Emlak'ın sahibi turizmci Ali Büyükdemirel'i (55) kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Büyükdemirel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın incelemesinde Büyükdemirel'in tabancayla tek el ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Büyükdemirel'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İntihar şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Ölümümden kimse sorumlu değildir"

Büyükdemirel'in iş yerindeki masasının üzerinde, "Ölümümden kimse sorumlu değildir. Cenazemi Kargıcak'taki mezarlığa defnetsinler, taziyem iş yerimin önünde düzenlensin. Hiçbir kurum ve şahsa borcum yoktur" yazılı not bulunduğu belirtildi. Ayrıca Büyükdemirel'in WhatsApp uygulaması üzerinden cep telefonu rehberinde kayıtlı olan birçok kişiye 'Hakkınızı helal edin' mesajı gönderdiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, antalya, Alanya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Turizmci İş Yerinde İntihar Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:11 Sarsıntı Türkiye’den de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
23:10 Hamas’ı karıştıran olay 1 İsrailli esir öldü, 2’si ağır yaralı Hamas'ı karıştıran olay! 1 İsrailli esir öldü, 2'si ağır yaralı
22:13 Eskişehir’de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçaklayıp canlı yayın açtı Eskişehir'de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçaklayıp canlı yayın açtı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
10:49 Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 00:27:15. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Turizmci İş Yerinde İntihar Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement