Antalya\'da Turizmci İş Yerinde İntihar Etti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir turizmci, iş yerinde silahıyla intihar etti. Şahsın cep telefonu rehberinde kayıtlı olan birçok kişiye 'Hakkınızı helal edin' mesajı gönderdiği öğrenildi.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Silah sesi üzerine iş yerindeki odaya girenler, İmparator Emlak'ın sahibi turizmci Ali Büyükdemirel'i (55) kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Büyükdemirel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın incelemesinde Büyükdemirel'in tabancayla tek el ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Büyükdemirel'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İntihar şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Ölümümden kimse sorumlu değildir"

Büyükdemirel'in iş yerindeki masasının üzerinde, "Ölümümden kimse sorumlu değildir. Cenazemi Kargıcak'taki mezarlığa defnetsinler, taziyem iş yerimin önünde düzenlensin. Hiçbir kurum ve şahsa borcum yoktur" yazılı not bulunduğu belirtildi. Ayrıca Büyükdemirel'in WhatsApp uygulaması üzerinden cep telefonu rehberinde kayıtlı olan birçok kişiye 'Hakkınızı helal edin' mesajı gönderdiği öğrenildi. - ANTALYA