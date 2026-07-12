İhtiyaç gidermek için girdiği inşaatta 4 metrelik kuyuya düştü

Antalya'da ihtiyaç gidermek için girdiği metruk inşaatta 4 metrelik çukura düşen şahsı itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2811 Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile seyir halindeyken tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen Osman K. (26) sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki metruk bir binaya girdi. Karanlıkta ilerleyen Osman K. semindeki boşluğu fark etmeyerek bir anda yaklaşık 4 metrelik kuyuya düştü. Cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Osman K.'nın ihbarı ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhtiyaç gidermek isterken çukura düştü

Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Osman K.'yı mahsur kaldığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla Osman K.'nın bulunduğu noktaya inen ekipler ilk olarak şahsın sağlık durumunu kontrol etti. Durumunun iyi olduğunu belirten Osman K. itfaiye ekibinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bu sırada olayı haber alarak adrese gelen Osman K.'nın babası oğlunun sağlık durumu hakkında görevlilerden bilgi aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve kolunda kırık olduğu belirlenen Osman K. tedavisi için ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA