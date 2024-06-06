Antalya'da Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

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Antalya'da telefonda kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtıp bir kişiyi 3 milyon TL dolandıran 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da telefonda kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtıp, sahte olarak düzenlenmiş Emniyet Müdürü kimlik fotokopisi ve çeşitli fotoğraflar gönderip güven kazandıktan sonra 'terör örgütüne operasyon yapılacağı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı' şeklinde söylemlerle bir kişiyi baskı altına alarak 2 milyon 500 bin TL değerinde para ve ziynet eşyasını elden alan, daha sonra aynı yöntem ve söylemlerle 407 bin TL hesaplarına havale yaptıran H.A., M.R.E. ve S.B. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalanarak, şüphelilerden elde edilen cep telefonları, sim kartları ve bir miktar paraya el konuldu.

Şüphelilerin olayda korsan taksi kullandıkları tespit edilirken, taksi sahibine idari yaptırım uygulandı ve araç otoparka çekildi.

"Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.R.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA