Antalya'da Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Antalya'da telefonda kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtıp bir kişiyi 3 milyon TL dolandıran 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, sahte belgeler ve baskı yöntemleriyle kurbanın parasını ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra hesaplarına da havale yapmışlardı. Olayda korsan taksi kullanan şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte taksi sahibine de yaptırım uygulandı.

06.06.2024 17:23
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Antalya'da telefonda kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtıp bir kişiyi 3 milyon TL dolandıran 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da telefonda kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtıp, sahte olarak düzenlenmiş Emniyet Müdürü kimlik fotokopisi ve çeşitli fotoğraflar gönderip güven kazandıktan sonra 'terör örgütüne operasyon yapılacağı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı' şeklinde söylemlerle bir kişiyi baskı altına alarak 2 milyon 500 bin TL değerinde para ve ziynet eşyasını elden alan, daha sonra aynı yöntem ve söylemlerle 407 bin TL hesaplarına havale yaptıran H.A., M.R.E. ve S.B. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalanarak, şüphelilerden elde edilen cep telefonları, sim kartları ve bir miktar paraya el konuldu.

Şüphelilerin olayda korsan taksi kullandıkları tespit edilirken, taksi sahibine idari yaptırım uygulandı ve araç otoparka çekildi.

"Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.R.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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