Antalya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 100 gram kubar esrar ile 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Serik ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, şüphelinin ikameti ve arazisinde yapılan aramada 11 kilo 100 gram kubar esrar ile 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA
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