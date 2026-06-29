Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Antalya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi
29.06.2026 17:12
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Serik'te jandarma, 11 kilo 100 gram esrar ve 200 kök kenevirle uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 100 gram kubar esrar ile 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Serik ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelinin ikameti ve arazisinde yapılan aramada 11 kilo 100 gram kubar esrar ile 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Tuğba Aysan Tuğba Aysan:
    İyi yakalamışlar ama bu kadar basit mi cidden? Bir kişinin elinde bu kadar uyuşturucu olması komik. Jandarmaya selam olsun, işini yapıyor en azından. Umarım tutuklu kalır şüpheli. 0 0 Yanıtla
  • Evren Işık Evren Işık:
    Şüpheli yakalanmışsa niye daha önce göz önünde değildi acaba, böyle şeyler hep ihmal yüzünden ortaya çıkıyor ?? 0 0 Yanıtla
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