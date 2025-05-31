Antalya\'da Uyuyan Müşterinin Telefonunu Çaldı

Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi oturduğu masada uyuyan müşterinin cep telefonunu alarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay anında şüphelinin rahatlığı dikkat çekti. Uyandığında telefonu göremeyen müşteri, "Adisyon fişini de almış" dedi.

Olay, Murathaşa ilçesi Balbey Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Sabah 10.30 sıralarında işyerine gelen ve çevredekiler tarafından da tanınan Recep Mezarduru isimli vatandaş kahvaltısını yaptıktan sonra oturduğu masada uyuyakaldı. Uyandığında ise masada bıraktığı cep telefonunu yerinde bulamadı. İşyerine çalışanlarına telefonunun olmadığını söylemesinin ardından işyeri sahibi güvenlik kameralarını inceledi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Görüntüleri inceleyen işyeri sahibi vatandaşın uyuduğu sırada bir kişinin gelerek masada bulunan cep telefonunu alarak uzaklaştığını fark etti. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan hırsızlık olayında cep telefonunu alan kimliği belirsiz şahsın rahat hareketleri ise dikkat çekti. Görüntülerde şahsın uyumakta olan vatandaşın cep telefonunu alarak bir süre işletme çevresinde dolaştığı, ardında uyumakta olan şahsın tekrar kontrol ederek uzaklaştığı görüldü.

"Adisyon fişini de almış"

Uyuduğu sırada cep telefonu masadan çalınan Recep Mezarduru ise "Açma ile simit yedim. Uyanıp lavaboya gidip geldiğimde telefonu bulamadım. Adisyon fişini de almış. Güvenlik kamerasına baktık. Kamerada gördükten sonra karakola gidip ifade verdim" şeklinde konuştu.

Rahatlığı pes dedirtti

Müşterinin cep telefonunu uyuduğu sırada çalan şahsın rahat tavırları ile dikkat çektiğini belirten işletme sahibi Uğur Oral, "Börekçi işletiyorum, dün sürekli gelen bir müşterimiz burada oturup kahvaltısını yapıyor. İçi geçiyor, kestiriyor sanırım. Müşteri uyanınca telefonu olmadığını fark ediyor. Bizde güvenlik kameralarını inceliyoruz. Şahıs gelip adam uyurken telefonu çalıyor. Müşteri burada kestirdiği sırada bir şahıs önce kontrol ediyor. Ardından adamın yanından telefonunu alıp hiçbir şey yokmuş gibi gidiyor. Ön tarafta biraz dolaştıktan sonra tekrar gelip kontrol ediyor. Bizde telefonu çalan kişinin yakalanmasını istiyoruz" dedi. - ANTALYA