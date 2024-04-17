Antalya\'da Yalnız Yaşayan 69 Yaşındaki Adam Evde Ölü Bulundu

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Antalya'da yalnız yaşayan 69 yaşındaki adam, evinin banyosunda bakıcısı tarafından ölü bulundu.

Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 5. katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 69 yaşındaki yalnız yaşayan Kudret Açıkgöz'den sabah haber alamayan bakıcısı, eve gelerek kapıyı açıp içeri girdi. Banyoda Kudret Açıkgöz'ü hareketsiz halde bulduktan sonra durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri polis ekipleri ve belediye tabibinin incelemesinin ardından ölüm nedeni normal olarak değerlendirildi. Açıkgöz'ün, cenazesi vatandaşlar ve yakınları tarafından binadan çıkartılarak cenaze aracına konuldu. Açıkgöz'ün cenazesi Antalya'nın Elmalı ilçesine defnedilmek üzere götürüldü. - ANTALYA