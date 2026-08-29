Mahalledeki yangın 80’lik çiftin evini ve hatıralarını yaktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ağaçlık alanda başlayarak rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, iki depo, çok sayıda sera ve ağaçlık alan zarar gördü. 81 yaşındaki eeşiyle birlikte yaşadığı evleri yanan 78 yaşındaki Meyrem Kırbaş, "Her gün bu saatlerde uyurduk. Uyusaydık bizi uyurken bulacaklardı" dedi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1207 Sokak üzerindeki ağaçlık alanda çıktı. Elektrik tellerinden çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Mahalle sakinleri de kova, hortum ve küreklerle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bir evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangında, iki depo, çok sayıda sera ve ağaçlık alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Deposu yanan Şükrü Gökalp, içeride bulunan tarım araçları ve ürünlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Dün ikindi saatlerinde yangın meydana geldi. Depomuzda bulunan çapa makinesi, ilaç motoru, 200 litrelik tankerimiz ve 800 ton kadar buğdayımızın tamamı yandı. Burayı depo olarak kullanıyorduk" dedi.

"Üstümüz başımız, her şeyimiz yandı"

Yaklaşık 31 yıldır yaşadıkları evleri yangında kül olan ve tüm eşyalarını kaybeden Meyrem (78) ile İsmail Kırbaş (81) çifti de yaşadıklarını anlattı. Evde fotoğrafçılık yaptıkları dönemden kalan makinelerin de yandığını belirten Meyrem Kırbaş, şunları söyledi: "Ben yatağıma, yorganıma acımadım. Oğlumun bütün malzemeleri yandı, makinelerin hepsi yandı. Yangının diğer taraftan geldiğini söylediler. Görenler, iki telin birbirine çarptığını anlattı ancak nasıl olduğunu bilmiyoruz. Oğlum, 'Anne, yanıyoruz' dedi. Ateş buraya doğru gelmeye başladı. Evin yandığını akşam ezanından sonra gördüm. Önce arabamız tutuştu. Ona bakarken oğlum, 'Ev yanıyor' diye bağırdı. Üstümüz başımız, her şeyimiz yandı, ilaçlarımız gitti. Ne yapalım, demek ki bunu da görecekmişiz. Her gün bu saatlerde uyurduk. Uyusaydık bizi uyurken bulacaklardı. Bir oğlumuz, bir de kızımız var. Allah onlara ömür versin."

Başkan Uysal bölgede inceleme yaptı

Muratpaşa Belediye Bşkanı Ümit Uysal da yangının ardından Doğuyaka Mahallesi'ne giderek bölgede incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Uysal, yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.