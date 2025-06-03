Antalya'da Yangın Güvenliği Nedeniyle Tesisler Mühürleniyor

Antalya'da yangın güvenliği sebebiyle ruhsatları askıya alınan tesislerden biri mühürlendi

Valilik uyarısının ardından 174 işletmenin ruhsatı askıya alınmıştı

ANTALYA - Antalya'da yangın güvenliği eksiklikleri nedeniyle ruhsatları askıya alınan 174 turistik tesisten biri mühürlendi. Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri tarafından eksiklerini gidermeyen iş yerlerine önce mühürlenmeye hazır hale getirilmesi konusunda yapılan tebligatın ardından sürec tamamlandığında mühürleme işlemi gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi ve Antalya Valiliği'nin 2025/1 sayılı genelgesi doğrultusunda Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli 294 tesis denetlendi. Denetimlerde eksiklikleri tespit edilen ve uyarılara rağmen gerekli önlemleri almadıkları tespit edilen 174 işletmenin ruhsatı askıya alındı. Verilen sürenin sona ermesinin ardından 2 Haziran tarihi itibarıyla mühürleme işlemleri başlatılırken, 174 turistik tesisten biri mühürlendi.

294 tesis denetlendi

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ilçe genelindeki 294 turistik tesiste yangın güvenliği denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde çok sayıda işletmede, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı durumlar tespit edildi.

50 günlük süre tanındı

Eksikliklerin giderilmesi amacıyla belediye tarafından işletmelere 31 Mayıs 2025 tarihine kadar süre verildi. Açıklamada, "Yangın güvenliği gibi hayati bir konuda tüm kurumlarla iş birliği içinde hareket edilmiş, tesislere açık bir takvim ve net yükümlülükler bildirilmiştir" denildi.

"Alınan kararları uyguluyoruz"

Muratpaşa Belediyesi, sürecin tüm sorumluluğunu üstlendiklerini ancak gelinen noktada kamu kurumlarının aldığı kararları uygulama yükümlülüklerinin bulunduğu bilgisini paylaştı. Yangın güvenliği gibi hayati bir konuda ilgili tüm kurumlarla tam bir iş birliği içinde hareket edildiğinin altı çizilen açıklamada, "İşletmelere açık bir takvim ve net yükümlülükler bildirilmiştir. Bu süreçte belediyemiz bir kamu kurumu olarak üzerine düşen tüm sorumluluğun fazlasını almış, esnafın yanında durarak tüm iyi niyetli girişimleri sergilemiştir. Belediyemiz, eksikliklerin giderilmesi için 50 gün ek süre tanırken sürecin tüm risk ve sorumluluğu da üstlenmiştir. Ancak geldiğimiz bu noktada, belediyemizin artık yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının ortak aldığı kararları uygulama yükümlülüğü bulunmaktadır. Belediyemiz, yetki ve sorumluluklarını aşarak yeni bir karar alması ne yazık ki mümkün değildir. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı denetim tutanaklarındaki eksiklikleri devam eden 174 işletmenin ruhsatları 31 Mayıs 2025 tarih ve saat 17.30 itibariyle askıya alınmıştır. İşletmelere her türlü bildirim yapılmış ve müşteri kabul etmemeleri konusunda uyarılmıştır. 2 Haziran Pazartesi itibariyle de mühürleme işlemleri başlatılacaktır. İşletmelerin faaliyet durumlarına ilişkin olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları re'sen denetim ve tespit yetkisi bulunmaktadır. Faaliyetlerine devam ettiği belirlenen işletmeler hakında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır" denildi.

Vali Şahin uyarmıştı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 16 Mayıs'ta düzenlenen 'Kaleiçi Yangın Denetimleri Değerlendirme Toplantısı' sonrasında yaptığı açıklamada, Kaleiçi başta olmak üzere Antalya genelinde hizmet veren turizm işletmelerinin, tarihi dokuya uygun ve yangına dayanıklı bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini belirtmişti. Vali Şahin, "Sürecin tüm aşamaları; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'nin ilgili birimleri ile İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı birimler tarafından titizlikle takip edilecek. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası ile Kaleiçi'nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da bu sürece aktif olarak katkı sağlayacaklar. Bu sayede Kaleiçi'nde turizm faaliyetlerinin yangına dayanıklı şartlarda kesintisiz şekilde devam etmesi sağlanacak" demişti.

Mühürleme işlemlerini sahada gerçekleştiren görevli zabıta memuru, "Eksiklerini gidermeyen iş yerlerine önce tebligat veriyoruz mühürlemeye hazır hale getirmesi konusunda. Daha sonra müteakip süreç dolduğunda mühürleme işlemini gerçekleştiriyoruz" dedi.