Antalya\'da Yangın Paniği: İtfaiye Ekipleri Zamanında Müdahale Etti

ANTALYA (İHA) – Antalya'da 3 farklı noktada otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ikametlere birkaç metre kala söndürüldü.

Antalya'da öğlen saatlerinde Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5724 ve 5740 Sokak üzerinde bulunan otluk alanda 3 farklı noktada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına polis, AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Sokakların dar ve yangının çıktığı bölgelere araçla ulaşımın zor olması nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Aynı anda farklı noktalarda çıkan yangına vatandaşlarda alevlerin evlere sıçramaması için çeşmelerden çektikleri hortumlarla müdahale etmeye çalıştı.

"Mahallelinin çığlıkları ile yangın olduğunu duyduk"

İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar alevlerin evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak yanan alanlarda soğutma çalışması yapıldı. Mahalle sakinlerinden Ramazan Özkan, "Mahallelinin çığlıkları ile yangın olduğunu duyduk. Evlere çok yakın, aynı anda farklı noktalarda çıkması normal değil" dedi. Şahin Göndüren ise, "Burada oturanlar yardım istedi. Yangın çıktığını söylediler. İtfaiyeyi aradık. İtfaiye gelene kadar hortumla söndürmeye çalıştık" ifadelerini kullandı. - ANTALYA