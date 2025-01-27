Antalya\'da Yangın: Üç Çocuk Kıl Payı Kurtarıldı

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Antalya'da yürekleri ağza getiren yangın: Evde yalnız olan üç çocuk, yangından kıl payı kurtarıldı

Evde yalnız olan üç çocuk, yangından kıl payı kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da iki katlı bir gecekonduda çıkan yangında evde yalnız bırakılan 8, 6 ve 2 yaşlarındaki üç çocuk ölümle burun buruna geldi. Yangını fark eden çevredeki market çalışanlarının ve hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çabaları sayesinde çocuklar kurtarıldı. Çocukları dumandan etkilendikleri odadan kucaklarında taşıyan itfaiyecilerin görüntüsü yüreklere su serperken mahalle sakinleri çocukların yalnız bırakılmasına tepki gösterdi.

Olay, 14.40 sularında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 5432. Sokak'ta meydana geldi. Gecekondunun birinci katındaki bir odada, yanan sobadan çıkan duman kısa sürede tüm evi sardı. Evde yalnız bırakılan üç küçük çocuk, duman ve alevler arasında mahsur kaldı. Çocukların ağlama seslerini duyan evin karşısındaki market çalışanları, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışarak çocukları kurtarmak için cesaret örneği gösterdi.

İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı

Mahalle sakinlerinin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, alevlerin arasındaki çocukları kurtardı. İtfaiye erleri, dumandan etkilenen çocukları kucaklarına alarak ambulansa bindirdi. Çocukların yaşadığı korku yüzlerinden okunurken, çocukların sağlık ekiplerine teslim edildiği sırada "Abimi bir yere götürme" şeklinde yalvararak ağlaması da üzüntülü anların yaşanmasına sebep oldu. itfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmalarına devam ettiği anlarda vatandaşlar çocukların yalnızlığına tepki gösterdi.

"Devlet bu çocuklara sahip çıkmalı"

Olayın ardından konuşan mahalle sakinleri, çocukların sürekli evde yalnız bırakıldığını iddia etti. Bir mahalle sakini, "Evde dört çocuk yaşıyor, yangın sırasında üçü içerideydi. Çocuklar yalnızdı." dedi.

Çocuklar çikolatayla sakinleştirildi

Ambulans içindeki üç çocuğun ikisinin sağlık durumunun iyi olduğu birinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Sağlık ekipleri, çocukları sakinleştirmek için çikolata vererek onları güvende hissettirmeye çalıştı. Yangının sobadan kaynaklandığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.