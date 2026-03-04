Antalya'da yaşlı çiftin evi alevlere teslim oldu - Son Dakika
Antalya'da yaşlı çiftin evi alevlere teslim oldu

Antalya'da yaşlı çiftin evi alevlere teslim oldu
04.03.2026 20:47  Güncelleme: 20:52
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşlı bir çiftin evinde çıkan yangın, kısa sürede komşuların ve itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 80 yaşındaki Mehmet Pehlivan hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da yaşlı bir çiftin yaşadığı iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevlere teslim olan ikamet kullanılamaz hale gelirken, yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1168 sokak üzerinde bulunan iki katlı evin üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte yaşadığı Mehmet Pehlivan'a (80) ait iki katlı müstakil evin üst katında henüz bilinmeyen bir nedende yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı bir sırada ikametten dumanlar çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi yaşlı adamın komşuları ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün bölgede oluşturduğu polis noktasında görevli memurlar yaptı. Mahallede büyük panik yaşanmasına neden olan ve kısa sürede alevlerin sardığı ikamete vatandaşlar hortumlarla müdahale etti.

1 saatte söndürülebildi

Vatandaşlar alevlerin birbirine bitişik konumda bulunan diğer evlere sıçramaması için büyük çaba harcarken, olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. İlk olarak alevlerin diğer evlere sıçramasını engelleyen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Bu sırada evini saran alevlere komşuları ile birlikte müdahale etmek isteyen Mehmet Pehlivan dumandan etkilendi. Yaşlı adama olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk oksijen verilirken kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Mehmet Pehlivan, Muratpaşa, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yaşlı çiftin evi alevlere teslim oldu - Son Dakika

