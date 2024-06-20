Antalya'da yangında can pazarı: 15 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi - Son Dakika
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Antalya'da yangında can pazarı: 15 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi

Antalya'da bir apartmanın birinci katında çıkan yangında diğer katlarda oturan apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Yoğun duman nedeniyle dairelerinin balkonuna çıkan aralarında bebeklerin ve çocuklarında bulunduğu 15 kişi itfaiye ekipleri tarafından sepete alınarak indirildi.

20.06.2024 10:17
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Antalya'da yangında can pazarı: 15 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi

Birinci katta çıkan yangın apartmanı dumana boğdu, vatandaşlar balkonlara sığında

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın birinci katında çıkan yangında diğer katlarda oturan apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Yoğun duman nedeniyle dairelerinin balkonuna çıkan aralarında bebeklerin ve çocuklarında bulunduğu 15 kişi itfaiye ekipleri tarafından sepete alınarak indirildi.

Apartman sakinlerine büyük korku ve panik yaşatan olay Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 750 sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Saat 00.15 sıralarında meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne apartmanın birinci katında yangın çıktığı ve yoğun duman nedeniyle üst katlarda bulanan vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.

İtfaiye ekipleri sepetle kurtardı

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangından dolayı apartman içerisinde ve dairelerde oluşan yoğun duman nedeniyle kendilerini balkonlara atarak burada mahsur kalan vatandaşlar için sepetli araç devreye girdi. Apartman önünde bulunan park halinde ki araçların çekilmesinin ardından üst katlardaki dairelerin balkonunda kalan vatandaşlar sepete alınarak aşağıya indirildi.

Korku ve panik yaşandı

Balkonlardan indirilen vatandaşlara aşağıda korku dolu gözlerle kurtarma çalışmalarını izleyen yakınları gözyaşları içinde sarıldı. Büyük korku ve panik yaşadıkları görülen apartman sakinleri olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak sağlık kontrolleri yapıldı. Bu arada bazı apartman sakinlerinin evlerinden panikle yalın ayak çıktığı görüldü. Evcil hayvanları ile birlikte apartmandan çıkan iki genç kadın ise korkan evcil hayvanlarını sakinleştirmeye çalıştı. Yoğun çaba harcayan itfaiye ekiplerine mahalle sakinleri getirdikleri sular ile yardımcı olmaya çalıştı.

Kaynak: İHA

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