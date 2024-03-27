Antalya\'da yapılan çalışmalarda 64 bin 950 kişi sorgulandı ve 130 araç cezalandırıldı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1 haftalık çalışmalarda 64 bin 950 şahıs hakkında sorgulama yapıldı, 7 bin 600 araç ve motosiklet kontrol edildi, 130 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince son 1 haftada yapılan çalışmaların sonuçları açıklandı. Çalışmalarda 64 950 şahıs hakkında sorgulama yapıldı 7 bin 600 araç ve motosiklet kontrol edildi, 130 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Haklarında çeşitli suçlardan aranma ve yakalama kararı bulunan; 10 yıl ve üzeri 1, 5 yıl ve üzeri 2 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 174 şahıs adli makamlara sevk edildi. 352 umuma açık eğlence ve alkollü iş yeri denetlendi, kumar oynatıldığı tespit edilen 1 işyeri, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 4 işyeri ve kapalı alanda sigara içildiği tespit edilen 1 işyeri ile 1 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Dilenci ve sokak satıcılarına yönelik yapılan denetimlerde 160 şahsa idari para cezası uygulandı. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde bulundurmak/kullanmak/ticaretini yapmak suçundan 40 şahıs hakkında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Yapılan çalışma ve uygulamalar sonucunda; 5 adet ateşli silah ve fişekler, çalıntı 5 adet araç (motosiklet/elektrikli bisiklet) ve 1 adet cep telefonu, çeşitli miktarda narkotik madde ele geçirildi. - ANTALYA