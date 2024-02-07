Antalya'da yapılan operasyonda 220 aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da yapılan operasyonda 220 aranan kişi yakalandı

Antalya\'da yapılan operasyonda 220 aranan kişi yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 220 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

07.02.2024 13:16
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Antalya'da polisin 64 ekip ve 148 personelle yaptığı aranan şahıslar operasyonunda 220 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Emniyet Müdürlüğü birimlerince Adli Makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan Şahıslar' ın yakalanmasına yönelik 64 ekip ve 148 personelin katılımıyla çalışma yapıldı. Yasadışı Örgüt Faaliyetleri, Kasten Yaralama, Yağma, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Cinsel Saldırı, Çocuğun Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek, Silahla Tehdit, Hakaret, Mala Zarar Verme, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Taksirle Yaralama/Ölüme Neden Olma, Resmi Belgede Sahtecilik, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma/Bulundurma/Kullanma suçlarından aranan çok sayıda kişi yakalandı. Kırmızı Bültenle Aranan 1, 10 yıl ile 20 yıl arası 7, 5 yıl ile 10 yıl arası 9, 2 ile 5 yıl arası 24, 2 yıl altı 63 olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 103 firari ile birlikte toplamda 220 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da yapılan operasyonda 220 aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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