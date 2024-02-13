Antalya\'da yaşanan kuvvetli yağmur sonucu bir mahalle sular altında kaldı

Felaketin yaşandığı Antalya'da bir mahalle sular altında kaldı
Mahsur kalan vatandaşlar kepçe ve bot yardımı ile kurtartıldı
ANTALYA - Antalya'da yaşanan kuvvetli yağmurun ardından bir mahalle adeta sular altında kaldı. Mahallede mahsur kalanlar kepçe ile kurtarılırken, araçlar ise adeta suya gömüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün turuncu kodla uyardığı Antalya adeta felaket uyandı. Gece saatlerinde etkili olmayan başlayan sağanak yağmur çok sayıda adreste su baskınına neden oldu. Yollara adeta göle dönerek çok sayıda araç mahsur kaldı. Şiddetli yağmurun etkili olduğu 5 merkezi ilçede ise okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı. Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, çok sayıda aracın mahsur kalması sonucu Muratpaşa ilçesi Şarampol alt geçidin su basarak araç trafiğine kapatıldı. İlçede Gebizli Mahallesi ise adeta suların altında kaldı. Mahallede çok sayıda gecekonduda su baskını yaşandı. Mahsur kalan vatandaşlar ise kepçe yardımı ile kurtarıldı. Çok sayıda kişinin ise mahallede balkonlarda beklediği görüldü. AFAD ekipleri ise mahalle içerisinde botla gezerek, vatandaşların bir yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu.
Mahallede yaşayan Ayşe Dırla ise dün akşam yağmurun başladığını belirterek, "Gece saatlerinde etkisini arttırdı, sonra zaman zaman dolu yağdı. Ben ve bebeğimle suların yükselmesiyle kendimizi dışarı attık, 2 katlı eve yerleştik. Yıllardır ben burada yaşıyorum böyle bir sel felaketi görmedim" dedi.
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