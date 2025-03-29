Antalya'da Yaşlı Kadın Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Yaşlı Kadın Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Yaşlı Kadın Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti

ATM'den emekli maaşını çeken yaşlı kadına, yolun karşısında otomobil çarptı. Kurtarılamadı.

29.03.2025 10:32
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Antalya'da ATM'den emekli maaşını çektikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keriman Palas (73) isimli vatandaş, bayram öncesi alışveriş yapmak için bankadan emekli maaşı ve ikramiyesini çekmek üzere Aspendos Bulvarı üzerinde bulunan bir bankaya ait şubeye geldi. Bayram alışverişi için ATM'den parasını çeken Palas, yolun karşısına geçmek için yürümeye başladı. Kaldırımda bir süre yoldan süratli şekilde geçen araçları bekleyen Keriman Palas, karşıya geçmek için hareketlendi.

Eliyle 'dur' işareti yaptı

Yolun ortasına kadar gelen yaşlı kadın en sol şeritten gelen bir aracı görünce duraksadı. Plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen beyaz renkli Fiat Tofaş araç sürücüsüne elini kaldırarak 'dur' işareti yapan Keriman Palas'a otomobil hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı kadın yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar yerde yatan yaşlı kadına yardıma koşarken kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Palas, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan talihsiz kadının cenazesi buradaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Altınova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Keriman Palas'ın yolun karşısına geçmek için hareketlenmesi ve ardından yol ortasında süratle gelen otomobilin çarpma anlarının yanı sıra çevredeki vatandaşların yaşlı kadına yardım için koştuğu görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yaşlı Kadın Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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