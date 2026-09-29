Antalya'da yürüyüşte kaybolan 2 Rus turist, AFAD'ın termal dronuyla 3 saatte bulundu - Son Dakika
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Antalya'da yürüyüşte kaybolan 2 Rus turist, AFAD'ın termal dronuyla 3 saatte bulundu

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Antalya\'da yürüyüşte kaybolan 2 Rus turist, AFAD\'ın termal dronuyla 3 saatte bulundu
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Antalya Konyaaltı'da ormanlık alanda yürüyüş yapan 2 Rus turist, hava kararınca yollarını kaybedince AFAD'ın termal kameralı dronla yaklaşık 3 saat süren aramasıyla bulundu. Üşüyen turistlere kıyafet verildi, sağlık sorunu olmayan turistler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya'da yürüyüş için çıktıkları ormanlık alanda yollarını kaybeden 2 Rus turist AFAD ekiplerinin termal kameralı dron yardımıyla yaptığı arama çalışması sonucu bulundu

Dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesinde meydana gelen olayda, Antalya'ya tatil için gelen Rus vatandaşı Serge E. (26) ve kız arkadaşı Alexandra E. I. (24) yürüyüş yapmak amacıyla bölgedeki ormanlık alana girdi. Havanın kararması ile yollarını kaybeden ve ormanlık alan içerisinde kaybolan 2 turist 112 acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Termal kameralı ve gece görüş özellikli dron yardımıyla bölgede arama çalışması yapan AFAD ekipleri 2 turistin izine ulaşmayı başardı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmasının sonunda ekipler Serge E. ve Alexandra E. I'ya ulaşmayı başardı. Üşüdükleri gözlenen 2 turiste ekipler ısınmaları için yanlarında bulunan kıyafetlerden verdi. Her hangi bir sağlık sorunları bulunmadığı öğrenilen 2 turist olayla ilgili ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da yürüyüşte kaybolan 2 Rus turist, AFAD'ın termal dronuyla 3 saatte bulundu - Son Dakika
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