Antalya\'da Zabıta Memuru Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nde mesai arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanarak öldürülen 60 yaşındaki zabıta memuru İsmail Kanmaz için belediye önünde tören düzenlendi. Törene katılan Kanmaz'ın kızı ve diğer yakınları uzun süre gözyaşı döktü.
Dün, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerindeki bir işletmenin önünde yaşanan olayda, Muratpaşa Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan Erdal V. (36) mobbingte bulunduğu iddiasıyla mesai arkadaşı İsmail Kanmaz'ı (60) bir büfenin önünde oturduğu sırada sırtından bıçaklamaya başladı. Erdal V., 2 bıçak darbesi sonrası kaçmaya çalışan Kanmaz'ı yakalayıp yine sırt ve boyun kısmına 5 bıçak darbesi daha vurdu. Bu sırada kavgayı ayıran çevredekiler, bıçağı Erdal V.'nin elinden alıp çöp konteynerine attı. Kanlar içerisinde yere yığılan Kanmaz'ı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail Kanmaz, hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti. Olay yerinden ayrılmayan şüpheli Erdal V. ise polis ekiplerine teslim oldu.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, cinayet şüphelisi zabıtayı polis merkezine götürdü. Şüphelinin ilk sözlü ifadesinde mobbing iddiasında bulunduğu ileri sürüldü.
Bölgede çalışma yapan Olay Yeri İnceleme Ekipleri ise suç aleti bıçağı çöp konteynerinden çıkartıp muhafaza altına aldı.
Kızı uzun süre gözyaşı döktü
Adli Tıp Kurumu morgunda dün akşam otopsi işlemleri tamamlanan zabıta memuru İsmail Kanmaz'ın cenazesi bugün saat 11.00'de çalıştığı Muratpaşa Belediyesi önüne meslektaşlarının omzunda getirildi. Uğurlama törenine Kanmaz'ın kızı, oğlu, damadı, ağabeyi ve yakınlarının yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çok sayıda zabıta memuru ve belediye personeli katıldı. Babasının cenazesine baktıkça gözyaşı döken Kanmaz'ın kızı, zabıtalar ve yakınları tarafından teskin edildi.
"Anısı kurumumuzda hep yaşayacak"
Burada konuşan Başkan Uysal, "Üzücü bir olay neticesinde çalışma arkadaşımızı kaybettik. İsmail arkadaşımız bütün emeğini kamuya, toplumun daha iyi yaşaması adına, temsil ettiği kurumun iyiliğine ayıran bir arkadaşımızdı. Mekanı cennet olsun. Anısı kurumumuzda hep yaşayacak. Kamu hizmeti adına verdiği mücadele geride kalanlara örnek olsun" dedi.
Helallik alınıp duaların ardından Kanmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Serik ilçesine götürüldü.
Susma hakkını kullandı
Öte yandan cinayet zanlısı Erdal V.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve öğleden sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Erdal V.'nin emniyetteki ifadesinde 5 yıldır zabıta olarak çalıştığını, kısa bir süredir Kanmaz ile birlikte görev aldıklarını söylediği öğrenildi. Cinayeti işlemesindeki sebep hakkında ise Erdal V.'nin susma hakkını kullandığı belirtildi. - ANTALYA
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