Antalya\'da Zincirleme Kaza: Sürücü Kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada kamyonet içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Serik ilçesi Cumalı Mahallesi, D400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, aynı istikamete giden Mustafa A.'nın kullandığı 07 BNE 201 plakalı kamyonet, İlhan Ç.'nin kullandığı cip ile Halil A.'nın kullandığı 26 AKT 508 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette sıkışan sürücü Mustafa A., itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralanan sürücü Mustafa A., olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle diğer kamyonette bulunan çilek kasaları zarar gördü. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, çilek yüklü kamyonetin sürücüsü Halil A., "Trafik ışıklarında dururken, bir anda geldi vurdu. Bende anlamadım. Çarpmanın etkisiyle çilekler zarar gördü" dedi. - ANTALYA