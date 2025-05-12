Antalya'daki Gizli Tüneller Hakkında Vali Şahin Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Antalya'daki Gizli Tüneller Hakkında Vali Şahin Açıklamalarda Bulundu

Antalya\'daki Gizli Tüneller Hakkında Vali Şahin Açıklamalarda Bulundu

Antalya Valisi Hulusi Şahin, hâlihazırda incelenen 5 yıldızlı otellerin falezlerde açtığı gizli tünellerin uzun yıllar önce inşa edildiğini ve hâlâ süren davaların olduğunu belirtti.

12.05.2025 13:10  Güncelleme: 13:13
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Antalya'da 5 yıldızlı otellerin falezlerde açtığı gizli tünellerle ilgili açıklama yapan Vali Hulusi Şahin, "Yeni bir konu değil. On, 20, 30 yıl önce yapılmış yapılar. İlgili kurumlar tarafından defalarca incelendi, mühürlendi, davalar hala sürüyor" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Basın Toplantısı'nda kentteki güvenlik gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nisan ayına ilişkin yapılan bilgilendirme toplantısı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun ve İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Muratpaşa ilçesi sınırlarındaki bazı 5 yıldızlı otellerin falezlerde açtığı gizli tüneller hakkında konuşan Vali Şahin, "Onları bilmeyen Antalyalı var mı? Herkes biliyor değil mi? Yeni bir şey değil. Yıllar önce, on yıllar önce, yani on, bazıları 20 bazıları 30 yıl önce yapılmış süreçler. Defalarca ilgili kurumlar tarafından bunlar incelenmiş, kapatma işlemleri, mühürleme işlemleri, mahkeme işlemleri yapılmış ve o süreçler hep mahkemelerde devam ediyor. Bu konuda da yetkili kurumlar, başta ilçe, Büyükşehir Belediyemiz ve Çevre Şehircilik olmak üzere bu konuyla uğraşmaya devam ediyoruz ama bunun yeni bir konu olmadığını ve bu tünellerin de çok eski tüneller olduğunu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Üzücü bir hadise"

Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde bir kişinin motosikletli polislerce dövüldüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine de açıklama yapan Şahin, olayın kendilerini de üzdüğünü ifade etti. Vali Şahin, "Öncelikle şunu söyleyelim. Şiddete maruz kalan küçük bir çocuk değil. Yaşı ileri, yanındaki de annesi değil. O da yaşı o kişiye yakın 2 insan. Ama bu tabii bir mazeret değil. Böyle bir muameleyi polisimizin yapması düşünülemez. Her ne kadar öncesinde polisimizi ne kadar kışkırtılmış olsa da yine de bizim polisimizin bu şekilde bir tepki göstermemesi gerekirdi" dedi. İdari soruşturmanın açıldığını belirten Şahin, "Vali sıfatıyla da hemen açığa aldım, görevden uzaklaştırdık. Şu anda açıktadır. Soruşturma da devam etmektedir" diye konuştu.

"Konyaaltı sahili halkındır, kullanım kısıtlanamaz"

Konyaaltı Sahili kıyı şeridindeki yasa dışı yapılaşma hakkında da değerlendirmelerde bulunan Vali Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı "Sahiller Halkındır" inisiyatifi doğrultusunda Antalya'da 640 kilometrelik sahil şeridinde yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Şahin, "Konyaaltı'nda yaptığımız çalışmalar bunun bir devam niteliğinde. İlçe belediyelerimiz, Büyükşehir Belediye'miz, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve diğer kuruluşlarımızla beraber toplantı üstüne toplantı yaptık, işletmeleri çağırdık. Yapmış oldukları faaliyetlerin yasal olan bölümlerini, yasa dışı olan bölümlerini kendilerine gösterdik. ve yasal çerçeveye geçmeleri gerektiğini ifade ettik. Ama kendilerine verdiğimiz süre zarfında bunları yapmadılar. Bu durum da artık müdahaleyi kaçınılmaz kıldı" dedi. Müdahalelerin emniyet güçlerinin desteğiyle olgunlukla sürdürüldüğünü belirten Şahin, "Şu anda yüzde 90-95 seviyelerine geldi. Birkaç tane yürütmeyi durdurma kararı var. Bunları takip ediyoruz. Dosyalarımızı sunacağız. Böylece yürütme durdurmaların kaldırılmasıyla eksikleri de tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Lara, Aksu ve Kumköy vurgusu

Vali Şahin, Lara sahilinde geçtiğimiz kış döneminde yapılan yıkımları hatırlatarak, "Bazı otellerin falezlerin üzerine yaptıkları imalatlar vardı. Havuz vardı. Hatta asansör vardı. Onları yıktık, devam ediyoruz" dedi. Aksu ilçesinde çalışmaların sürdüğünü belirten Şahin, Serik ve Kumköy bölgesinde de daha önce kapsamlı müdahaleler yapıldığını hatırlattı. Vali Şahin, "Tüm paydaşlarımızla yoğun bir şekilde kumsallarımızın, sahillerimizin işgalini önlemeye çalışıyoruz. Vatandaştan yana kim olacak? Biz olmazsak kim olacak?" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Hulusi Şahin, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, antalya, Turizm, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'daki Gizli Tüneller Hakkında Vali Şahin Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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