Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Güney Mahallesi'nde Erdem Görgülü'ye ait evde, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Evden yükselen yoğun dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ile Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için yoğun bir söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.