Gazipaşa\'da çalılık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde çıkan çalılık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi üzerindeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile polis sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA