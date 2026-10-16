Antalya Gazipaşa'da devrilen elektrik direği park halindeki otomobile saplandı - Son Dakika
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Antalya Gazipaşa'da devrilen elektrik direği park halindeki otomobile saplandı

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Antalya Gazipaşa\'da devrilen elektrik direği park halindeki otomobile saplandı
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Antalya Gazipaşa'da elektrik altyapı çalışması sırasında devrilen direk, park halindeki otomobilin arka kısmına düşerek maddi hasara yol açtı. Araç sahibi şikayetçi olurken, çevredeki vatandaşlar çalışmanın sorumluluktan muaf tutmayacağını belirtti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde elektrik altyapı çalışmaları sırasında devrilen elektrik direği, otomobilin üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, araç sahibi şikayetçi oldu.

Olay, Gazipaşa ilçesi Gazi Mahallesi'nde devam eden elektrik altyapı şebeke çalışmaları sırasında meydana geldi. Çalışmalar esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü devrilen elektrik direği, park halindeki 07 ADV 36 plakalı otomobilin arka kısmına düştü. Direğin çivi gibi saplandığı araçta maddi hasar oluştu. Araç sahibi Alpay Raşit Uçak'ın "Bu aracın durumu ne olacak. Ben avukat mı çağıracağım, polis mi çağıracağım" sözleriyle tepkisini dile getirdiği belirtildi.

Çevredeki vatandaşlardan tepki

Direğin otomobilin üzerine devrilmesinin ardından araç sahibi ile bölgede çalışma yürüten kişiler arasında tartışma çıktı. Çalışma yapan kişilerin "Biz bir hizmet ediyoruz" şeklindeki ifadelerine çevredeki bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Vatandaşlar, yapılan çalışmanın sorumluluktan muafiyet sağlamayacağını belirterek zarar gören aracın durumunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.

Olayı takip ederek görüntü almaya çalışan yerel bir gazetecinin de iddiaya göre, gazetecinin kayıt yapmasını engellemek amacıyla kamerasını kapatması istendi.

Olayın ardından araç sahibi Uçak'ın şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilGazipaşaAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Gazipaşa'da devrilen elektrik direği park halindeki otomobile saplandı - Son Dakika
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