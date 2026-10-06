Antalya Gazipaşa\'da iş makinesine sıkışan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralı sevk edildi

Antalya Gazipaşa'da iş makinesine sıkışan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralı sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Gazipaşa'da hafriyat çalışması sırasında iş makinesinin ana koluna sıkışan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi; jandarma inceleme başlattı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafriyat çalışması sırasında iş makinesinin ana kolu arasına sıkışan 15 yaşındaki erkek çocuğu yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki K.S., M.K.'nin operatörlüğünü yaptığı iş makinesinin ana koluna arasında sıkıştı. Kazanın ardından çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinesinin bulunduğu alanda sıkışan çocuk, ekiplerin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan ilk kontrollerinin ardından durumunun ağır olduğu öğrenilen K.S., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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