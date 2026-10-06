Antalya Gazipaşa\'da iş makinesine sıkışan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralı sevk edildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafriyat çalışması sırasında iş makinesinin ana kolu arasına sıkışan 15 yaşındaki erkek çocuğu yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki K.S., M.K.'nin operatörlüğünü yaptığı iş makinesinin ana koluna arasında sıkıştı. Kazanın ardından çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinesinin bulunduğu alanda sıkışan çocuk, ekiplerin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk kontrollerinin ardından durumunun ağır olduğu öğrenilen K.S., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.