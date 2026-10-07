Antalya Gazipaşa'da iş makinesine sıkışan 15 yaşındaki çocuk yaralandı, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Gazipaşa'da iş makinesine sıkışan 15 yaşındaki çocuk yaralandı, 2 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Gazipaşa\'da iş makinesine sıkışan 15 yaşındaki çocuk yaralandı, 2 kişi tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa'da hafriyat çalışması sırasında iş makinesinin bomu ile kepçesi arasında sıkışan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kazanın ardından kepçe sahibi ve operatör tutuklanırken, çocuk ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafriyat çalışması sırasında 15 yaşındaki çocuğun iş makinesinin kolu ile kepçesi arasında sıkışıp ağır yaralanmasıyla ilgili kepçe sahibi ile operatör tutuklandı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K.'nin operatörlüğünü yaptığı iş makinesinde yağcı olarak çalıştığı öğrenilen 15 yaşındaki K.S., çalışma sırasında iş makinesinin bomu ile kepçesi arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan K.S., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk kontrollerinin ardından durumu ağır olan erkek çocuğu, ileri tetkik ve tedavi amacıyla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

2 kişi tutuklandı

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kepçe sahibi R.Y. ile operatör M.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Y. ve M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan iki şüphelinin Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiGazipaşa3. SayfaAntalyaGüncelÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Afrika ülkesinden Türkiye’ye karşı hamle İsrail’den yardım istediler Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler
17:14
Galatasaray’da 860 milyon euroluk borç çıkışı Dursun Özbek cevap verdi
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
16:59
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
16:22
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 17:26:00. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya Gazipaşa'da iş makinesine sıkışan 15 yaşındaki çocuk yaralandı, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei