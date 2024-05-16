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Antalya Havalimanı'nda zehirlenme şüphesiyle 42 personel hastaneye kaldırıldı

Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu:

"Yedikleri tavuktan şüpheleniliyor"

"Tüm personeller taburcu edildi, numuneler alındı, araştırmalarımız sürüyor"

ANTALYA - Antalya Havalimanı'nda 4'ü polis, 38'i güvenlik görevlisi olmak üzere 42 kişi, dün akşam yedikleri yemek sonrası fenalaşarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, "Yedikleri tavuktan şüpheleniliyor. Şu anda tüm personeller taburcu edildi. Numuneler alındı, araştırmalarımız sürüyor. Eğer bir ihmal var ise ciddi bir ceza yaptırımı uygulanacak" dedi.

Olay, akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalimanında görevli 4 polis ve 38 özel güvenlik görevlisi, yemek yedikten sonra ishal, kusma ve halsizlik şikayetleri sonrası fenalaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan personeller bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan personellerin yedikleri yemekten dolayı zehirlenerek fenalaştığı ileri sürülürken, konuya ilişkin Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu açıklamada bulundu.

Seyitoğlu, 4'ü polis memuru ve 38 güvenlik görevlisinin zehirlenme şüphesiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığını, şuanda ise hepsinin taburcu olduğunu kaydetti. Seyitoğlu, "Havalimanındaki yemek dağıtım firmasının dün akşam yemek menüsünde tavuk varmış. Tavuktan olduğunu düşünüyoruz. Şu an tüm polis ve güvenlik personelleri taburcu edildi. İl Tarım Müdürlüğü konuya ilişkin inceleme başlattı. Gerekli numuneler alındı. İhmal söz konusuysa eğer ciddi bir ceza yatırımı uygulanacaktır" dedi.