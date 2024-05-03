Antalya Huzurevi Saldırısı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya Huzurevi Saldırısı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Antalya Huzurevi Saldırısı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da huzurevinde kalan bir kişi, hakkında tutanak tutulması sebebiyle husumetli olduğu 3 kişiye bıçakla saldırdı. Olayda 2 yaşlı adam hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

03.05.2024 12:15  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yaklaşık 4,5 yıldır kaldığı huzurevinden hakkında tutulan tutanak sebebiyle çıkartılacağı gün husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye bıçakla saldıran kişi dehşet saçtı. Olayda huzurevi sakini 2 yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, dün gece 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Söğüt (65), husumetli olduğu öne sürülen diğer huzurevi sakinlerinden Ali Serdar Batır (66), Selçuk Goncegül (73) ve Ahmet Özdemirel'e (74) bıçakla saldırdı. Olay sonrası Söğüt yangın merdiveninden kaçarken, huzurevi görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ise kaçan İzzettin Söğüt'ü yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede yapılan aramada Söğüt, Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürüldü.

Cenazeler olay yeri inceleme ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısının daha önce de huzurevinde yaşadığı tartışmalar sebebiyle hakkında tutanak tutulduğu, huzurevi yönetimi tarafından çıkışına karar verildiği ve ek sürenin bugün sona erdiği öğrenildi.

Şüpheli İzzettin Söğüt ile 6 ay birlikte kaldığını belirten huzurevi sakinlerinden Mustafa Güder, "4-5 yıldır burada kalıyor. Sakin, kendi halinde birisi gibiydi. Yemek sırasında daha önce bir kişiyi ittirmişti. Başka olayını hatırlamıyorum" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya Huzurevi Saldırısı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
13:08 CHP, yeni müfredatı protesto etmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın önüne geldi CHP, yeni müfredatı protesto etmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne geldi
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:32:14. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya Huzurevi Saldırısı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement