Antalya jandarması 2 şüphelinin evinde 6 kilo 850 gram skunk ele geçirdi - Son Dakika
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Antalya jandarması 2 şüphelinin evinde 6 kilo 850 gram skunk ele geçirdi

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Antalya jandarması 2 şüphelinin evinde 6 kilo 850 gram skunk ele geçirdi
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Antalya'da Kepez ve Döşemealtı'da jandarmanın 2 şüphelinin ikametinde yaptığı aramada 6 kilo 850 gram skunk ve bin 502 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para ile ruhsatsız pompalı tüfek ve 5 fişeğe el konuldu.

Antalya'nın Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 850 gram skunk, bin 502 sentetik hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu yetiştirmede kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde 2 şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

Aramalarda, 6 kilo 850 gram skunk, bin 502 sentetik hap, 152 gram kubar esrar ve 76 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 1 termometre, 4 iklimlendirmede kullanılan nemlendirici hava temizleyici, 3 hassas terazi, 2 LED aydınlatma sistemi ve 8 litre bitki yetiştirici sıvı gübre bulundu.

Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 5 fişeğe de el konuldu.

Olayla ilgili adli tahkikata başlandı.

Kaynak: İHA
Döşemealtı3. SayfaGüvenlikAntalyaGüncelKepezSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya jandarması 2 şüphelinin evinde 6 kilo 850 gram skunk ele geçirdi - Son Dakika
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