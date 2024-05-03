Antalya-Konya kara yolunda midibüs kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Antalya-Konya kara yolunda midibüs kazası: 2 yaralı

Antalya-Konya kara yolunda midibüs kazası: 2 yaralı

Antalya-Konya kara yolunda meydana gelen kazada, midibüsün bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Midibüs şoförü ve bir yolcu olan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

03.05.2024 10:09
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Antalya- Konya kara yolunda midibüsün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, yeni Antalya-Konya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halindeki Adnan Yeşil'in kullandığı 58 BD 251 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kazada midibüs şoförü Adnan Yeşil ve midibüs yolcu olarak bulunan Fatih Doğruyol yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya-Konya kara yolunda midibüs kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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