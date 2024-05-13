Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı - Son Dakika
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya\'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Gökdere mevkiinde akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan 1 helikopter ve karadan arazözler ile birlikte çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor. Yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

13.05.2024 18:10
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan 1 helikopter ve karadan arazözler ile birlikte çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

Konyaaltı ilçesi Gökdere mevkiinde akşam saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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