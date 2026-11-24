Antalya Korkuteli'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü olay yerinde öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki Osmankalfalar Mahallesi'nde tarla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör şarampole devrildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, cenazesi Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı; jandarma tahkikat başlattı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Osmankalfalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Gürler'in (56) kullandığı 07 AUL 976 plakalı traktör, tarla yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Ramazan Gürler'in cenazesi Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili Jandarma ekipleri tahkikat başlattı.
Kaynak: İHA
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