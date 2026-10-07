Antalya Kumluca'da aile, 29 gün sonra tahliye edilen sürücünün tutuklanmasını istedi - Son Dakika
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Antalya Kumluca'da aile, 29 gün sonra tahliye edilen sürücünün tutuklanmasını istedi

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Antalya Kumluca\'da aile, 29 gün sonra tahliye edilen sürücünün tutuklanmasını istedi
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Antalya Kumluca'da nikah günü almış 27 yaşındaki gencin trafik kazasında ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması, bilirkişi raporu eksikliği nedeniyle ertelendi. Aile, 29 gün sonra tahliye edilen otomobil sürücüsünün yeniden tutuklanmasını ve en ağır cezayı almasını talep etti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde nikah için tarih aldıktan sonra geçirdiği trafik kazasında 27 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davanın ilk duruşması, bilirkişi raporundaki eksikliklerin giderilip tekrar sunulması üzerine ertelendi. Aile, güvenlik kameralarına yansıyan kazada 29 gün sonra serbest kalan otomobil sürücüsünün tekrar tutuklanmasını istedi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, kazadan yaklaşık bir saat önce nişanlısıyla 14 Ağustos için nikah günü alan Onur Civelek'in (27) hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü N. M.'nin 29 gün sonra tahliye edilmesi, ailenin de tepkisine neden olmuştu.

Dün Kumluca İkinci Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davaya Onur Civelek'in ailesi, yakınları, ailenin avukatı, tutuksuz yargılanan sanık N. M., ailesi ve avukatı katıldı. Dava aile, sürücünün tekrar tutuklanmasını talep etti.

Civelek ailesinin avukatı Ceren Akkelle, adlı tıp ve bilirkişi raporunun gelmediğini gerekçe göstererek N. M'nin düğün hazırlığı yapan, nikah merasimine giden 27 yaşındaki bir gencin ölümüne sebep olduğunu ve 29 günde tahliye edildiğini, ilk celsede karar verilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

Tutuksuz yargılanan N. M'nin ailesinin avukatı Serkan Öztürk ise; "Müvekkilim kaza günü aracından inerek yaralı ile ilgilenmiş olay yerine ambulans çağırmıştır. İyi niyet göstermiştir. Müvekkilim basit taksirle ölüme sebep olmuştur. Pişman olduğunu söylüyor. Onur Civelek'in ailesine kasko sigortası tarafından maddi manevi destek olunacağını beyan etmiştir. Bu yüzden müvekkilimin üzerindeki adlı kontrol şartının kaldırılmasını ve tahliyesini istiyoruz" dedi.

"Daha dikkatli olmadığım için çok pişmanım"

Mahkemede kazayı anlatan sürücü N. M., "O gün babam ile hastaneden geliyorduk. Evimizin yanına geldiğimizde sinyal vererek, sola döndüm. Dönerken birden fren sesi duydum. Bir anda otomobilimin yanında motosiklet ve bir gencin yerde yattığını gördüm. Hemen aracımdan indim. Yaralı Onur Civelek ile ilgilendim. Durumunun nasıl olduğunu sordum. Ambulans çağırdım. Onur Civelek'in ölümünden dolayı çok üzgünüm. Aileye başsağlığı diliyorum. Daha dikkatli olmadığım için çok pişmanım" dedi.

Dava bilirkişi raporundaki eksikliklerin giderilip tekrar sunulması üzerine ileri bir tarihe ertelendi.

Dava sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Onur Civelek'in anne ve babası, oğullarının ölümüne sebep olan sürücünün tekrar tutuklanması ve en ağır cezayı alması gerektiğini söylediler. Anne Esma Civelek, "Ceylan gibi çocuk gömdüm. 3 aydır uyuyamıyorum" dedi.

Civelek ailesinin avukatı Ceren Akkelle ise, sürücünün Olası Bilinçli Taksirle yargılanması gerektiğini ileri sürdü.

Kaynak: İHA
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