Antalya Manavgat'ta hatalı park ve ters yön trafiği sık sık kilitliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Tugayoğlu Caddesi'nde hatalı park ve ters yönden gelen araçlar trafiği sık sık kilitliyor. Trafik ekiplerinin denetim ve cezalarına rağmen sorun sürerken esnaf, Parkomat uygulamasıyla hatalı parkların önlenebileceğini belirtiyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ekiplerinin sık sık denetim yapması ve ceza yazmasına rağmen hatalı parkların önüne geçilemiyor. Çift sıra yapılan parklara bir de tek yön uyarısına rağmen ters yönden gelen araçlar eklenince tam anlamıyla trafik kargaşası
Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi'nde hatalı ve çift sıra parklara bir de tek yön olmasına rağmen ters yönden gelen araçlar eklenince trafik sık sık kilitleniyor. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin en fazla mesai yaptığı, megafonla yapılan uyarıların yanında cezai işlem uyguladığı caddede hatalı park ve ters yönde seyrin önüne bir türlü geçilemiyor. Caddede kilitlenen trafik yüzünden araç sürücüleri arasında sık sık tartışmalar yaşanırken cadde üzerindeki esnaflar, Manavgat Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Parkomat uygulamasıyla hatalı parkların önüne geçilebileceğini belirttiler.
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