Antalya Manavgat'ta hortum 6 üreticinin 15 dönümlük serasında hasara yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Manavgat'ta hortum 6 üreticinin 15 dönümlük serasında hasara yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Manavgat\'ta hortum 6 üreticinin 15 dönümlük serasında hasara yol açtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Taşağıl Mahallesi'nde etkili olan hortum, 6 üreticiye ait yaklaşık 15 dönümlük sebze serasına zarar verdi. Seraların bir kısmı yıkılırken domates, biber, salatalık ve patlıcan ürünleri zarar gördü; bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen hortum, 6 üreticiye ait yaklaşık 15 dönümlük sebze serasına zarar verdi. Hortum nedeniyle seralar yıkılırken, yetiştirilen ürünler zarar gördü.

Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde etkili olan hortum, Mihraç Çavuşlar ve Karataş mevkiilerinde büyük çapta hasara yol açtı. Hortum nedeniyle domates, biber, salatalık ve patlıcan yetiştirilen 6 üreticiye ait yaklaşık 15 dönümlük sera zarar gördü. Şiddetli hortumun etkisiyle seraların bir kısmı yıkılırken, içerisindeki sebzeler zarar gördü. Hortum, geçtiği güzergah üzerindeki çok sayıda zeytin ağacının da dallarını kırdı.

Hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Hortumun ardından Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de zarar gören üreticileri ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Zarar gören seraların tarım sigortasının olmaması üzücü"

Hortum nedeniyle üreticilerin büyük mağduriyet yaşadığını belirten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "Hortumdan etkilenen üreticilerimizi ziyaret ederek arazilerde incelemelerde bulunduk. Üreticilerimizin yaşadığı mağduriyeti yerinde gördük. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hortum nedeniyle 3 dönümlük biber serasının tamamında hasar meydana gelen üreticimiz Ahmet Kocabaş başta olmak üzere, zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zarar gören seraların tarım sigortasının olmaması üzücü bir durum. Manavgat Ziraat Odası olarak üreticilerimizin yanındayız" dedi.

Kaynak: İHA
Doğal AfetlerManavgat3. SayfaTaşağılAntalyaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek Saat sisteminde tarihi değişim Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek! Saat sisteminde tarihi değişim
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı İçeride yaşananlar kan dondurdu 9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Maduro’dan mahkemede “işkence“ iddialarına yanıt İşte ilk sözleri Maduro’dan mahkemede "işkence" iddialarına yanıt! İşte ilk sözleri
10:36
Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti
Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
10:17
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
10:10
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
10:03
Dünya bu skandalı konuşuyor Arap prensesin cezası belli oldu
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
09:37
9.9’luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 11:07:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta hortum 6 üreticinin 15 dönümlük serasında hasara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei