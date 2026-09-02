Antalya Manavgat\'ta jandarma kaçak tütün operasyonu düzenledi; 40 kilo tütün ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince bir işletmeye düzenlenen operasyonda, 30 bin adet dolu makaron, 40 kilogram açık kıyılmış tütün ve 274 adet nargile tütünü ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen bir işletmede arama gerçekleştirildi. Aramada, 30 bin adet dolu makaron, 274 adet nargile tütünü ve 40 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak tütün ve tütün mamullerine el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.