Antalya Manavgat'ta otomobil römorka çarptı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Manavgat'ta D-400 kara yolunda seyir halindeki otomobil, traktörün arkasında takılı römorka çarptı; çarpmanın şiddetiyle römork yerinden çıktı. Yaralanan otomobil sürücüsü Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil traktörün arkasında takılı römorka çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Manavgat ilçesi Antalya-Manavgat D-400 kara yolu üzeri Bereket Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göne, Hasan F.'nin kullandığı 07 CBR 732 plakalı otomobil, seyir halindeki Osman T.'nin kullandığı 07 COY 419 plakalı traktörün arkasında takılı bulunan römorka çarptı. arkadan çarpması sonucunda meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle römork yerinden çıkarken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Hasan F.'nin hayati sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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