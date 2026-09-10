Antalya Manavgat'ta otomobil ticari taksiye yandan çarptı, kaza anı kamerada - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta otomobil ticari taksiye yandan çarptı, kaza anı kamerada

Antalya Manavgat\'ta otomobil ticari taksiye yandan çarptı, kaza anı kamerada
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil, dur tabelasını dikkate almayarak ticari taksiye yandan çarptı. Araç kamerasına saniye saniye yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ticari taksiye yandan çarptı. Araç kamerasına saniye saniye yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi 8521 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mezarlığı istikametine seyir halindeki ticari taksi 8510 Sokak kesişimine geldiğinde sokaktan çıkan ve dur tabelasını dikkate almayan otomobille çarpıştı. Otomobilin ticari taksiye yandan çarptığı kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Manavgat'ta otomobil ticari taksiye yandan çarptı, kaza anı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta otomobil ticari taksiye yandan çarptı, kaza anı kamerada - Son Dakika
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