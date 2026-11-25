Manavgat ilçesinde, Antalya'da bir otomobille çarpışan motosiklet alev alarak kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Mehmet E.E'nin idaresindeki 34 RHP 402 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Muhammet K.'nin kullandığı 07 LJS 10 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan motosiklet tutuşarak hurdaya dönerken, sürücü de kazada yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye götürülen Muhammet K.'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.