Antalya Manavgat'ta otomobille çarpışan motosiklet alev aldı, 1 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Manavgat'ta otomobille çarpışan motosiklet alev alarak hurdaya döndü. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Manavgat ilçesinde, Antalya'da bir otomobille çarpışan motosiklet alev alarak kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Mehmet E.E'nin idaresindeki 34 RHP 402 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Muhammet K.'nin kullandığı 07 LJS 10 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan motosiklet tutuşarak hurdaya dönerken, sürücü de kazada yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye götürülen Muhammet K.'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
Kaynak: İHA
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