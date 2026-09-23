Antalya Manavgat'ta savrulan otomobil refüj bordürüne çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta savrulan otomobil refüj bordürüne çarptı, sürücü yaralandı

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Antalya Manavgat\'ta savrulan otomobil refüj bordürüne çarptı, sürücü yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp refüj bordürüne çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin refüj bordürüne çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Salkımevler Mahallesi Ulukapı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A.Z.'nin kullandığı 07 JK 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, refüj bordürüne çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaManavgatAntalyaGüncelSon Dakika

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