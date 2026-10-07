Antalya Manavgat'ta servis otobüsüyle çarpışan motosikletli hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta servis otobüsüyle çarpışan motosikletli hastaneye kaldırıldı

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Antalya Manavgat\'ta servis otobüsüyle çarpışan motosikletli hastaneye kaldırıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı Mahallesi'nde otel servis otobüsü ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletli, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis otobüsü ile çarpışan motosikletli yaralandı.

Kaza, Çolaklı Mahallesi Askeri Kamp Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çolaklı Mahallesi'nden Antalya-Manavgat D-400 Karayolu'na çıkan Kadir A. idaresindeki 07 C 74845 plakalı servis otobüsü, aynı yönde ilerleyen Şirin S.'nin kullandığı 06 CAB 565 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosikletlinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosikletManavgat3. SayfaÇolaklıAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta servis otobüsüyle çarpışan motosikletli hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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