Antalya Manavgat'ta tarım arazisinden zeytinliğe sıçrayan yangında 100 ağaç zarar gördü - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta tarım arazisinden zeytinliğe sıçrayan yangında 100 ağaç zarar gördü

Antalya Manavgat\'ta tarım arazisinden zeytinliğe sıçrayan yangında 100 ağaç zarar gördü
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Manavgat'ın Karakaya Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın zeytin bahçesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 100 zeytin ağacı zarar gördü, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde başlayıp zeytinlik alana sıçrayan yangında yaklaşık 100 ağaç zarar gördü.

Yangın, Manavgat'a bağlı Karakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki zeytin bahçesine sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinleri alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 100 zeytin ağacının zarar gördüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Antalya Manavgat'ta tarım arazisinden zeytinliğe sıçrayan yangında 100 ağaç zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta tarım arazisinden zeytinliğe sıçrayan yangında 100 ağaç zarar gördü - Son Dakika
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