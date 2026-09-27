Antalya Manavgat'ta yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaya yoğun bakıma alındı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaya yoğun bakıma alındı

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Antalya Manavgat\'ta yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaya yoğun bakıma alındı
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Antalya Manavgat'ta dün gece 23.10'da Yukarı Pazarcı Mahallesi'ndeki yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı. 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan yayanın yoğun bakım ünitesine alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaza dün gece 23.10'da Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Söze Caddesinde yaşandı. Sarı Köprü istikametinden İman Hatip lisesi istikametine seyir halindeki Osman Z.'nin kullandığı 07 BKK 452 plakalı motosikletin yaya geçidinden geçmekte olan Halil K.'ye çarpması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı Halil K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaManavgatAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaya yoğun bakıma alındı - Son Dakika
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