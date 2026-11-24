Antalya'nın Manavgat ilçesinde zeytinyağı fabrikasının yaprak depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Manavgat ilçesine bağlı Seydiler Mahallesi'nde bulunan zeytinyağı fabrikasının yaprak depolama bölümünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi.