Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alan zarar gördü. Yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından uçak, helikopter, arazöz, su tankeri ve yangın işçileriyle müdahale edilerek söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

19.07.2024 16:40
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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile yapılan müdahale sonucunda, çıkan yangın kontrol altına alındı. 5 hektar alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı - Son Dakika

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