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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile yapılan müdahale sonucunda, çıkan yangın kontrol altına alındı. 5 hektar alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.