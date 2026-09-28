Antalya Serik\'te balkondaki yangında kanepe yandı, alevler daireye sıçramadı

Antalya'nın Serik ilçesinde beş katlı bir apartmanın üçüncü katında balkonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daireye sıçramadan söndürüldü.

Olay, Serik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan beş katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanım Balcı'ya ait dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Balkondan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını torunları haber verdi

Yangın sırasında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde alevler evin içine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında balkonda bulunan bir kanepe tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın haber verilmesi ile evine gelen ve büyük korku yaşadığı görülen ev sahibi Hanım Balcı, "Yangın sırasında evde değildim. Komşular, torunlar haber verdi. Kendim çıkamadım evime ayaklarımdan dolayı. Balkondaki kanepe yanmış" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.