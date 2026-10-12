Antalya Serik\'te iki otomobil çarpıştı, 2 yaralı; sürücünün kaçtığı öne sürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından elektrik panosunun yer aldığı direğe çarpan otomobil alev alarak tamamen yanarken, araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Serik ilçesi Orta Mahalle Belek yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay Ç. idaresindeki 07 YGB 02 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 COZ 076 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 07 YGB 02 plakalı otomobil refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Diğer otomobil ise yol kenarındaki panonun bulunduğu elektrik direğine çarptı. Çarpmanın ardından otomobil alev aldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kazada 07 YGB 02 plakalı otomobilin sürücüsü Turgay Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Ç. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Sürücü kaçtı iddiası

Kazayı görenlerden Fatih Tahta, "Biz işten çıktık, kırmızı yandı, biz durduk, önümden giden araç kırmızı da geçti. Önce diğer araca çarptı. Olaydan sonra sürücü kaçtı. Diğer araçta bulunanlara yazık" şeklinde konuştu.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, 07 COZ 076 plakalı otomobilin sürücüsünün kaza sonrası olay yerinden kaçtığı öne sürüldü. Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise iki otomobilin çarpışma anı yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.